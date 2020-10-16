Москва, 16 октября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в регионах Центральной России в ближайшие выходные дни. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Василий Поленов. Ранний снег. 1891

По прогнозу синоптиков, 17−18 октября в Москве и Подмосковье, а также в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные, усиление ветра до 15−22 метров в секунду.

Температура воздуха при этом будет в среднем на 1−2 градуса ниже нормы. В субботу столбики термометров в Москве покажут +5…+7 градусов, по области — +3…+8 градусов. В ночные часы в регионе возможны заморозки. Днём в воскресенье в Москве и Подмосковье потеплеет на 1−2 градуса.