Улан-Удэ, 16 октября, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что делать с детьми, если у родителей выявили коронавирус. По её словам, лучше всего оставить их у родственников, однако такая возможность есть не у всех, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прежде всего, при экстренной госпитализации родитель должен сообщить врачам, что ребёнок остался один дома. После чего он может позвонить ребёнку и сказать, что в ближайшее время к нему придут знакомые.

«Чтобы ребенок не испугался и не открыл дверь посторонним, можно договориться о кодовом слове, которое необходимо заранее сообщить специалисту, чтобы он назвал его, когда позвонит в дверь», — отметила омбудсмен.

После чего врач ставит в известность о происшествии органы опеки или полицию. Сотрудники этих ведомств уже решают вопрос по временному устройству ребенка в учреждение до выздоровления родителей.

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