Москва, 16 октября, 2020, 07:14 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий банка, который «лопнул» три года назад, — ООО «Международный фондовый банк» (МФ-Банк) —требует привлечь к ответу по долгам актива бывших топ-менеджеров. Претензии поданы к пяти гражданам России, и их сумма превышает 2,4 млрд рублей, что составляет примерно 90% от всех требований кредиторов. Претензии арбитраж Москвы рассмотрит в рамках дела о банкротстве банка, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Общая сумма требований составляет 2 413 019 158,42 рубля. Они фигурируют как убытки, которые конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» пытается возместить. Ответчиками являются бывший председатель правления банка Александр Усольцев, который через шесть юрлиц контролировал банк, а также Евгений Усольцев,Евгения Агафонова (Бадакова), Игорь Хилякин и Ольга Январева.

Напомним, банк лишился лицензии 4 октября 2017 года, будучи на 327-м месте в РФ по размеру активов. Регулятор среди причин лишения лицензии называл рискованную бизнес-модель, значительный объем долгов компаний, у которых были признаки отсутствия реальной хозяйственной деятельности. ЦБ РФ в своём официальном сообщении указывал и на признаки преднамеренного банкротства.

На начало сентября 2020 года долги перед 462 кредиторами составляют более 2,676 млрд рублей.