Посредник ЕС по диалогу с Сербией призвал Косово изменить Конституцию
Белград, 17 октября, 2020, 00:19 — ИА Регнум. Специальный представитель Европейского союза по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак 16 октября заявил в ходе визита в Белград, что диалог между Сербией и Косово продолжается и что стороны должны выполнять уже заключенные соглашения.
До сих пор Приштина уклонялась от предписанного Брюссельскими соглашениями создания Ассоциации сербских муниципалитетов, ссылаясь на постановление Конституционного суда Косово.
Комментируя заявления косовских политиков о том, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов Косово противоречат Конституции Косово Лайчак заявил, что позиция Евросоюза состоит в том, чтобы серьезно подходить к таким процессам, а потому логично, что и Конституция должна быть изменена.