Белград, 17 октября, 2020, 00:19 — ИА Регнум. Специальный представитель Европейского союза по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак 16 октября заявил в ходе визита в Белград, что диалог между Сербией и Косово продолжается и что стороны должны выполнять уже заключенные соглашения.

Predsednik.rs Пресс-конференция Александра Вучича и Мирослава Лайчака по итогам переговоров

Мирослав Лайчак Главной проблемой или принципом всего этого процесса является отсутствие открытых или нерешенных вопросов. Мы имеем дело с вопросами, которые не выносились на переговоры до этого момента и теми, которые уже выносились, но не были реализованы.

До сих пор Приштина уклонялась от предписанного Брюссельскими соглашениями создания Ассоциации сербских муниципалитетов, ссылаясь на постановление Конституционного суда Косово.

Мирослав Лайчак Что касается Ассоциации сербских муниципалитетов, это было согласовано, подписано и должно быть выполнено. Другим шагом станут переговоры об уставе этого сообщества… И местом, где будут проходить эти переговоры будет Брюсссель.

Комментируя заявления косовских политиков о том, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов Косово противоречат Конституции Косово Лайчак заявил, что позиция Евросоюза состоит в том, чтобы серьезно подходить к таким процессам, а потому логично, что и Конституция должна быть изменена.