Минобороны России проиграло дело на 606 млн рублей
Москва, 16 октября, 2020, 03:12 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании свыше 606 млн рублей с АО «103 Арсенал», которое базируется в Мордовии. Ответчик ремонтирует и модернизирует командно-штабные машины, а также системы управления танковым вооружением и занимается утилизацией военной техники. Вердикт по делу о взыскании неустойки ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
В основе спора лежал контракт от 19 мая 2017 года на ремонт комплексов управления огнём дивизиона буксируемой артиллерии 1В17. Истец сослался на то, что «ответчиком работы были выполнены с нарушением срока и сданы по актам
В связи с этим министерство потребовало выплатить ему неустойку в размере 606 992 797 рублей 8 копеек.
Суд в рамках дела уточнил, что истец не учёл пункта контракта, по которому он «обязан обеспечить выделение изделий для проведения работ в соответствии с условиями контракта».
Ответчик также в суде смог доказать и иные факты заминок с началом работ, которые стали следствием действий представителей заказчика. В итоге суд отклонил требование иска полностью, сочтя, что «ответчик не имел возможности своевременно приступить к работам и завершить их в срок по независящим от него обстоятельствам».
АО «103 Арсенал» ведёт историю с 1920-х годов, когда были построены здания, используемые по сей день.