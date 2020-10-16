Москва, 16 октября, 2020, 03:12 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании свыше 606 млн рублей с АО «103 Арсенал», которое базируется в Мордовии. Ответчик ремонтирует и модернизирует командно-штабные машины, а также системы управления танковым вооружением и занимается утилизацией военной техники. Вердикт по делу о взыскании неустойки ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

В основе спора лежал контракт от 19 мая 2017 года на ремонт комплексов управления огнём дивизиона буксируемой артиллерии 1В17. Истец сослался на то, что «ответчиком работы были выполнены с нарушением срока и сданы по актам 07.10.2019 года», то есть спустя два года от прописанного в контракте срока.

В связи с этим министерство потребовало выплатить ему неустойку в размере 606 992 797 рублей 8 копеек.

Суд в рамках дела уточнил, что истец не учёл пункта контракта, по которому он «обязан обеспечить выделение изделий для проведения работ в соответствии с условиями контракта».

"Согласно п. 7.2.1 контракта в 2017 году выделению для проведения работ подлежали два комплекса изделий 1В17 из войсковой части 58 661−56 (г. Омск) с передачей их по акту приема-передачи по форме приложения №3 к контракту. Однако указанные изделия истцом в ремонт своевременно не выделено и как явствует из акта приема П82−1 и карточек некомплектности, а также письма, адресованного начальнику ГРАУ МО РФ №5287 от 26.07.2017 г. , изделия выделены ответчику в ремонт только 13.06.2017 г. , то есть с просрочкой в 26 дней», — отмечается в материалах дела.

Ответчик также в суде смог доказать и иные факты заминок с началом работ, которые стали следствием действий представителей заказчика. В итоге суд отклонил требование иска полностью, сочтя, что «ответчик не имел возможности своевременно приступить к работам и завершить их в срок по независящим от него обстоятельствам».