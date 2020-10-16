Приштина, Сербия, 16 октября, 2020, 03:13 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 15 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 649 образцов в крае было выявлено 77 носителей коронавируса. Ещё 59 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлен 16 502 случая заражения коронавирусом. 14 519 пациентов уже здоровы. 650 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 1315 человек.

Ситуация в Косово уже месяц остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже пятый раз за полторы недели фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей — за это время число заражений подскочило со 150 до 535, то есть выше, чем в три раза. Ухудшается положение дел и в Албании, где число выявленных заражений за сутки увеличилось на 50 и достигло 257, что стало очередным антирекордом.

Неизвестно, что стало причиной такого успеха Косово в борьбе с вирусом — помощь Запада, молодое население или заниженная статистика, но сейчас непризнанная республика остается островком стабильности на Западных Балканах, как бы смешно это не звучало.