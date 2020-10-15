Вашингтон, 15 октября, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в провале борьбы с эпидемией коронавируса в Нью-Йорке виноват «некомпетентный» губернатор Эндрю Куомо, 15 октября передает Fox News.

Pat Arnow Эндрю Куомо

«Я дал ему корабль, я дал ему конференц-центр на 2800 коек, он ими не пользовался. Он просто был некомпетентен… Он не знал, что делал» , — заявил Трамп в интервью телеканалу.

Трамп также отметил, что при Куомо преступность по ряду видов преступлений в Нью-Йорке выросла на 250%, и выразил надежду, что скоро «его политическая карьера будет завершена».

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