Билл Гейтс пообещал США новую волну пандемии
Вашингтон, 15 октября, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил в интервью изданию Politico Playbook 15 октября, что осенью США ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19.
World Economic Forum
Билл Гейтс
«Осень будет хуже, чем лето, — заявил Гейтс. — Все цифры растут… Люди будут внутри помещений, будет холоднее, будет больше передач (инфекции)».
Гейтс отметил, что как минимум до второй половины 2021 года США, до массовой вакцинации, исправления ситуации ждать не стоит.
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