Вашингтон, 15 октября, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил в интервью изданию Politico Playbook 15 октября, что осенью США ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19.

World Economic Forum Билл Гейтс

«Осень будет хуже, чем лето, — заявил Гейтс. — Все цифры растут… Люди будут внутри помещений, будет холоднее, будет больше передач (инфекции)» .

Гейтс отметил, что как минимум до второй половины 2021 года США, до массовой вакцинации, исправления ситуации ждать не стоит.

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