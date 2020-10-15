Вашингтон, 15 октября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Попытки иностранных государств вмешаться в дела Белоруссии в России считают неприемлемыми, сообщили 15 октября в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

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В заявлении российского посла в США Анатолия Антонова сказано, что у России есть обязательства перед Белоруссии как перед членом ОДКБ, ЕАЭС. К тому же Белоруссия — член СНГ и, наконец, партнёр России по Союзному государству.

Антонов «Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране. Считаем неприемлемым любое вмешательство извне во внутренние дела республики, любую поддержку антиконституционных акций».

Российский дипломат отметил, что белорусские власти предпринимают действия, направленные на диалог с протестующими.

Напомним, со стороны ряда западных стран на руководство Белоруссии осуществляется давление, в том числе при помощи санкций. Так, в санкционные списки ЕС планируют включить президента Белоруссии Александра Лукашенко.