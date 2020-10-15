Берлин, 15 октября, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Переговоры по конкретным мерам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе нужно срочно провести под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции).

Минобороны Армении Нагорный Карабах, 27 сентября 2020 года

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Об этом сообщается в заявлении глав МИД трёх стран ЕС — Германии, Франции и Польши, опубликованном 15 октября по итогам переговоров.

Переговорщики призвали участников войны в Нагорном Карабахе соблюдать гуманитарное перемирие и осудили продолжающееся насилие в зоне конфликта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе будет обсуждаться на саммите ЕС завтра, 16 октября.