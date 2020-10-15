Неаполь, Италия, 15 октября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Пособия и пенсии по гражданству в Италии получает около 1,3 миллиона семей, то есть около 3 миллионов человек, сообщили в четверг, 15 октября, в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Ограбление по-итальянски

Согласно вступившему в силу в 2019 году закону, право на получение такого пособия или пенсии имеет каждый гражданин страны, чей доход меньше 780 евро в месяц (с учетом 280 евро на оплату жилья), государство компенсирует «разницу».

Большая часть получателей пособий и пенсий по бедности — жители южных регионов страны, только из региона Кампанья (Неаполь) — каждый пятый получатель, сообщили также в институте.