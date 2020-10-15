Рим, 15 октября, 2020, 21:08 — ИА Регнум. «Вирус индивидуализма» столь же опасен, как коронавирус, заявил в четверг, 15 октября, президент Италии Серджо Маттарелла.

Presidency of the Italian Republic Серджо Маттарелла

Этот вирус поражает как отдельных людей, как и целые государства, отметил Маттарелла, не уточняя, о каких именно государствах он говорит.

Подлинный цивилизованный подход — концепция, в соответствии с которой свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, добавил формальный глава итальянского государства.