Баку, 15 октября, 2020, 21:04 — ИА Регнум. Баку опубликует данные о потерях среди своих военнослужащих только после окончания горячей фазы конфликта в Карабахе, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью МИА «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

По его словам, на данный момент азербайджанская сторона может сообщить о гибели и ранениях 243 мирных жителей, а также о повреждениях и разрушениях порядка двух тыс. домов в селах и городах у линии соприкосновения.

При этом официальный Баку продолжает заявлять об успешном продвижении своих войск в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются масштабные бои. Обе стороны применяют почти все виды тяжелых вооружений и несут крупные потери. Армения на 15 октября признала гибель более 600 своих военнослужащих.