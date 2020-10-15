Баку, 15 октября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Наемники из числа боевиков террористических группировок Сирии или Ливии не воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, так как никто не смог этого доказать, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости.

Freedom House Сирийские боевики

По его словам, официальная позиция Баку состоит в том, что иностранных наемников в Азербайджане нет.

«Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальные заявления о неприемлемости участия террористов из Сирии и Ливии в боях в Карабахе сделали директор СВР России Сергей Нарышкин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин.

Кроме того, ряд СМИ США опубликовали интервью сирийских боевиков, переброшенных Турцией в Карабах.