Вашингтон, 15 октября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, что не допустит введения в стране нового карантина из-за коронавируса.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

«Мы больше не будем закрывать экономику. У нас все в порядке… Мы многое узнали об этом заболевании» , — заявил Трамп.

США находятся на первом месте в мире по заболеваемости COVID-19. С начала эпидемии в стране выявлены более 7,9 млн случаев и 217 220 смертей от заболевания.

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