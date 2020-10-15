Баку, 15 октября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские силы готовы «освободить» все районы Нагорного Карабаха, 15 октября сообщает агентство Reuters.

Facebook.com/wwwmodgovaz Ильхам Алиев

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Алиев пригрозил, что Азербайджан возьмет под контроль весь регион, если Армения не прекратит «действовать негативно».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана заявил, что войска уже «освободили» 40 населенных пунктов, и обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня.

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