Баку, 15 октября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Вопрос о создании на территории Азербайджана военной базы Турции не обсуждался, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

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При этом он сообщил, что считает военный путь самым приемлемым способом решения нагорнокарабахской проблемы.

Кроме того, Алиев вновь заявил об успешном наступлении в Карабахе и о занятии войсками Азербайджана около 40 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Войска Азербайджана продолжают попытки атаковать. Обе стороны несут тяжелые потери.