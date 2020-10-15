Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В «Государственном музее-памятники «Исаакиевский собор» имеют собственную позицию по поводу нарушений, о которых стало известно после проверки музея аудиторами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Озвученные в СМИ претензии в отношении директора музея Юрия Мудрова в самом учреждении культуры не подтверждают. Об этом ИА REGNUM заявили 15 октября в пресс-службе ГМП «Исаакиевский собор».

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Ранее в прессе появилась информация о найденных КСП нарушениях в музее, начиная с 2017 года, когда главой учреждения был назначен Юрий Мудров. По данным, опубликованным в СМИ, директор учредил в музее должность главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе и сам ее занял по совместительству, получая сразу две зарплаты.

«За три года руководство музея даже не пыталось найти «отдельного» сотрудника на должность специалиста по экспозиционно-выставочной работе, а назначение на нее Мудрова противоречит трудовому законодательству», — утверждает издание «Фонтанка».

В пресс-службе ГМП «Исаакиевский собор» в этой связи заявили, что «информация, опубликованная в СМИ, не является подлинной». При этом сам Мудров пока воздерживается от комментариев по данному вопросу.

Вместе с тем в музее отметили, что «в настоящее время учреждением ведётся работа в соответствии с информацией, представленной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга».

Но далеко не со всеми выводами аудиторов в учреждении согласились — в ГМП есть собственное видение ситуации.

«По части обозначенных в отчете нарушений учреждение имеет собственную обоснованную позицию в подтверждение правомерности своих действий», — заявили в ГМП «Исаакиевский собор».

Добавим, выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности, законности использования собственности Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Комитета по культуре в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного государственного учреждения проводилась за 2017 — 2018 годы и истекший период 2019 года в IV квартале 2019 года и III квартале 2020 года.