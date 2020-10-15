Екатеринбург, 15 октября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Свердловской области перестала работать онлайн-запись для посещения многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщают местные жители.

Domowenock.cuzya МФЦ

Как передаёт ИА «Все новости», посетители столкнулись с тем, что их талоны стали недействительными. При входе в МВЦ жителям сказали, что могут принять их лишь по живой очереди.

«Не работает программное обеспечение. Это очень тормозит всю работу», — пожаловалась одна из жительниц Нижнего Тагила.

В контакт-центре МФЦ изданию уточнили, что предварительная запись невозможна по техническим причинам, ведутся работы по восстановлению системы.

Как сообщало ИА REGNUM, весной и летом 2020 года из-за пандемии COVID-19 часть организаций перешли на приём посетителей по предварительной записи.