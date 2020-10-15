Москва, 15 октября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день проблема безработицы обостряется по всей России. Об этом сегодня, 15 октября, на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым в формате видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым (в режиме видеоконференции)

Читайте также: Аналитики назвали реальный уровень безработицы в России

Глава государства отметил достаточно высокий уровень безработицы в Ингушетии.

«Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — добавил российский лидер.

Также по теме: Решетников: по итогам сентября уровень безработицы может стабилизироваться

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России в настоящее время остаётся напряжённой. По его словам, уровень безработицы по методологии МОТ в августе достиг 6,4%.