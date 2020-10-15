Москва, 15 октября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Внеплановые проверки качества питания в начальной школе обязан проводить Роспотребнадзор. Об этом говорится в поручениях президента России Владимира Путина правительству, сообщает 15 октября пресс-служба Кремля.

K-obr.spb.ru Школьная столовая

Ведомство должно внепланово проверять образовательные организации и поставщиков пищевых продуктов для того, чтобы младшеклассники получали качественное питание, говорится в документе.

Ответственной назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первый доклад она должна представить до 15 ноября. Полпредам президента в федеральных округах поручен мониторинг обеспечения питанием младших школьников.

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