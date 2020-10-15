Москва, 15 октября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В России будет ликвидирована третья смена в школах. Об этом 15 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьники

Он отметил, на необходимость её ликвидации ранее обращал внимание президент. Для того чтобы обеспечить хорошие условия для детей, в стране строятся новые школы.

«И за счёт ввода новых школьных мест в регионах третья смена будет ликвидирована», — сказал Мишустин.