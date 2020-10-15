Москва, 15 октября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда в России в настоящее время остаётся напряжённой. Об этом 15 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

«Ситуация остаётся непростой: уровень безработицы по методологии МОТ в августе достиг 6,4%. На следующей неделе мы ожидаем выхода цифр по сентябрю», — заявил Решетников.

«Можно отметить, что по регистрируемой безработице у нас пошло сокращение, и это даёт нам ожидания по определённому сокращению или, по крайней мере, стабилизацию ситуации с безработицей уже по итогам сентября», — указал он.

В 2021 году ситуация будет улучшаться, считает он.

«В среднем за год уровень безработицы 5,2%. Дальше переходим в диапазон 4,6−4,7%», — отметил Решетников.