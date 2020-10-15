Бишкек, 15 октября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Более тысяч сторонников премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, собравшиеся у гостиницы «Иссык-Куль» в южной части Бишкека, сегодня, 15 октября, потребовали роспуска парламента и отставки занявшего должность и.о. президента спикера Каната Исаева.

Цитата из t.me/koroche_kg Протестующие. Бишкек

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Сторонники Жапарова восторженно встретили новость об отставке с поста президента Сооронбая Жээнбекова, после чего последовали призывы распустить парламент и отправить в отставку и спикера Каната Исаева, который должен стать и.о. президента до подведения итогов президентских выборов.

Силовики подтягивают дополнительные подкрепления к комплексу зданий находящейся неподалеку госрезиденции в связи с угрозой штурма.