Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вошел в тройку российских регионов по количеству сделок, заключенных в рамках программы льготной ипотеки. На Северную столицу приходится 14% таких соглашений от общероссийского показателя, что намного выше чем в Москве. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Росреестра.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

Напомним, в апреле текущего года в России была запущена программа льготной ипотеки со ставкой в 6,5%, которая действует весь 20-летний срок кредита. Претендовать на льготную ипотеку могут граждане, которые оформят ипотечные кредиты с 17 апреля по 1 ноября 2020 года и готовы сделать первоначальный взнос в 15% от стоимости жилья. Благодаря чему льготная ипотека стала одной из самых успешных антикризисных мер.

Как отметили в Росреестре, с начала действия программы и до 1 октября в России было зарегистрировано 86 759 таких сделок. Если в мае их было заключено 9 286, то в августе и сентябре их было заключено около 20 тысяч.

Нормативный срок по регистрации ипотечных сделок — пять дней, однако в среднем они регистрируются за два дня. Таким образом, программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых ведомством услуг.

«В следующем году мы утвердим единую форму договоров с использованием кредитных средств в электронном формате. Этот механизм существенно оптимизирует процедуру оформления ипотечных сделок и, как следствие, люди смогут быстрее и проще приобрести свое жилье практически в режиме онлайн», — заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Большинство сделок по программе льготной ипотеки под 6,5% заключено в Приволжском федеральном округе (21 374). На втором месте по количеству сделок по программе — Северо-Западный федеральный округ (18 874). Здесь наилучшие показатели у Санкт-Петербурга (11 975) и Ленинградской области (3 568). На третьем месте Центральный федеральный округ (14 923). Здесь лидируют Воронежская область (3 565) и Москва (3 280).

Отметим, по данным интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, спрос на квартиры в Санкт-Петербурге за январь-сентябрь 2020 года вырос на 38%, тогда как на дома и участки в Ленинградской области еще больше — на 54% и на 179% соответственно.

Добавим также, что ввиду популярности льготной ипотеки российские власти приняли решение продлить ее и на будущий, 2021 год. Она будет действовать до 21 июля.