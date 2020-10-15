Уфа, 15 октября, 2020, 08:03 — ИА Регнум. Ужесточить масочный режим в госучреждениях Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

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По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона взял на особый контроль соблюдение масочного режима, гигиены и рекомендуемой дистанции в госучреждениях Башкирии.

Отмечается, что это связано с увеличением числа зараженных коронавирусом в регионе.

По словам Хабирова, в каждом госучреждении и муниципальном образовании нужно до 15 октября принять внутренние регламенты, которые будут обязывать проводить дезинфекцию и носить маски. А за нарушение данных правил предлагается строго наказывать, в том числе увольнять.

Хабиров отметил, что чиновники должны показать местным жителям пример разумного, правильного поведения при пандемии. Помимо этого, глава Башкирии поручил чиновникам сократить число очных совещаний и мероприятий, а также работать в удаленном режиме и больше пользоваться видеосвязью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, по данным на 14 октября, в регионе было выявлено всего 9467 случаев заражения коронавирусом, при этом 8496 человек с ним справились.