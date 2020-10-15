Улан-Удэ, 15 октября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Коллективы организаций и предприятий в Бурятии переходят на гибкий график работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, решение принято оперштабом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Переход на гибкий график, как ожидается, позволит исключить скопление сотрудников в общественном транспорте и служебных помещениях.

«График должен быть разработан с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха», — отметили в правительстве.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, большинство из заразившихся были обследованы после появления симптомов ОРВИ и связывают заражение с посещением общественных мест, проездом в общественном транспорте без масок.

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