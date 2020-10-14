Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Глава студии Marvel Кевин Файги выступает категорически против идеи о том, что премьеру кинокомикса «Чёрная вдова» можно провести в сети, а не в кинотеатрах. Об этом 14 октября сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на инсайдеров.

Цитата из к/ф «Черная вдова». реж Кейт Шортланд. 2021. США

Источники утверждают, что он является единственным человеком в Disney, который считает, что фильм нельзя показывать на потоковом сервисе Disney Plus так, как кинокомпания сделала это в случае «Мулан». Стоит отметить, что инсайдер онлайн-журнала Geekosity Майки Саттон сообщил, что его информаторы подтвердили эту информацию.

Напомним, Disney и Marvel в очередной отложили премьеру «Чёрной вдовы». В соответствии с новым графиком фильм должны начать показывать в кинотеатрах 7 мая 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney объявила о «стратегической реорганизации», в рамках которой кинокомпания намерена сосредоточиться на развитии онлайн-кинотеатров.