Ереван, 14 октября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Азербайджанские войска в боях в Карабахе сменили тактику, начав привлекать больше пехотных подразделений при поддержке артиллерии, заявил 14 октября на пресс-конференции представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Mod.gov.az ВС Азербайджана

«Сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана возобновили широкомасштабные наступательные действия, особенно на северном и южном направлениях. В основном они пытались использовать артиллерию с минимальным задействованием бронетехники. Азербайджанские ВС сменили тактику, сейчас они привлекают больше пехоты», — сказал Ованнисян.

Кроме того, он сообщил, что противник «понес большие потери в живой силе».

Ованнисян также заявил, что недавний удар Азербайджана по ракетному комплексу, расположенному на территории Армении, дает законные основания для ответных ударов по азербайджанским военным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжаются интенсивные бои. Обе стороны применяют широкий спектр тяжелого вооружения вплоть до ракетных комплексов тактического назначения и несут тяжелые потери.