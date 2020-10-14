Подгорица, 14 октября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. В ходе встречи 14 октября президент черногорского парламента Алекса Бечич поблагодарил венгерского посла в Подгорице Йожефа Неджеши за постоянную поддержку, оказываемую Черногории в процессе европейской и евроатлантической интеграции Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда на Евросоюз

Он подчеркнул, что процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу остается приоритетом будущего правящего большинства. Над выполнением этой задачи, заявил Бечич, новая власть в предстоящий период будет работать еще более интенсивно.

Посол Венгрии отметил, что для для его страны имеет большое значение, чтобы страны Западных Балкан стали частью Европейского союза, и выразил надежду, что Черногория станет первым следующим членом ЕС.