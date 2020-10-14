Рим, 14 октября, 2020, 21:47 — ИА Регнум. По даннымна вечер среды, 14 октября, в Италии умерли36 289человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на43(днем ранее — на41), сообщили журналистам в национальном штабе гражданской обороны.

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Италии

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Выздоровели244 065человек, за сутки этот показатель увеличился на2037(днем ранее — на1428).

Число подтвержденных носителей выросло на7332(днем ранее — на5901). Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Вместе с тем, как отметили в штабе, максимальным было и число проведенных тестов — более 152 тысяч. Заражены 4,82% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет372 799. В настоящее время заражены92 445человек — на5252больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт2,5месяца, за это времяоноувеличилосьпочти в восемьраз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.