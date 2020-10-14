Москва, 14 октября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьёзную обеспокоенность по поводу присутствия ближневосточных боевиков в зоне боевых действий в Карабахе, сообщает 14 октября пресс-служба Кремля.

Free Syrian Army Боевик Свободной сирийской армии (ССА)

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Турции.

«Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции и турецкий президент Эрдоган неоднократно отрицали переброску боевиков из Сирии и Ливии в зону боёв в Нагорном Карабахе.

Тем не менее, присутствие этих подконтрольных Турции террористов подтвердили глава СВР Сергей Нарышкин, президент Франции Макрон, а также целый ряд зарубежных СМИ.