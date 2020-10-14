Архангельск, 14 октября, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Главный санитарный врач России Анна Попова в ходе своего визита в Архангельск заявила о необходимости сохранения в регионах плановой медпомощи в условиях борьбы с COVID-19.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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Попова также заявила, что нельзя допустить приостановления реализации профилактических направлений. Это, по ее словам, приведет к росту заболеваемости по ряду других позиций.

«Понятно, что сегодня мы решаем глобальные задачи по остановке роста заболеваемости, — подчеркнула Анна Попова. — Но есть и такие ключевые задачи, как, например, не прекращать оказание плановой медицинской помощи и не останавливать экономику. Предприятия должны понимать собственную ответственность за соблюдение правил санитарной безопасности среди сотрудников, в противном случае их снова придется закрывать, как это происходило в начале пандемии. Нужно научиться жить в изменившихся условиях постоянно».

Как сообщал ИА REGNUM, в ряде российских регионов плановая госпитализация пациентов уже приостановлена. В Мурманской области это объяснили нехваткой кадров на «антиковидном» фронте.