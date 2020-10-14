Нижний Новгород, 14 октября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. После трагедии в Нижегородской области, в которой пострадали не менее семи человек, Государственная дума России может повысить возрастную планку для желающих приобрести оружие в России. Об этом сегодня, 14 октября, пишут нижегородские СМИ.

(сс) jasongillman Ружье

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Как сообщил депутат Анатолий Выборный, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты законодательная инициатива будет внесена в Госдуму.

Кроме повышения возрастной планки до 21 года Выборный предложил «проводить мониторинг ситуации контролирующими органами с момента выдачи лицензии в режиме онлайн».

"Если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие — изыматься», — считает депутат.

Напомним, трагедия произошла в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области 12 октября. Молодой человек 2002 года рождения, вооруженный двумя охотничьими ружьями, открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке, где находились люди. Три человека погибли, ещё трое получили ранения. Среди пострадавших бабушка подозреваемого. Она в тяжёлом состоянии.

Сам подозреваемый найден мертвым 13 октября.