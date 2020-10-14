Москва, 14 октября, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Законопроект о Государственном совете внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. Инициатива внесена в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Kremlin.ru Заседание Госсовета

Законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета.

Документом впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета.

Определяется состав органа: туда входят председатель и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Председателем Госсовета является президент Российской Федерации. Членами Госсовета по должности являются: председатель правительства РФ, председатель Совета Федерации, председатель Государственной думы, руководитель администрации президента и губернаторы.

Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены: представители политических партий, имеющих фракции в Государственной думе; представители местного самоуправления; а также иные лица, отметил Крашенинников.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, персональный состав которого определяется президентом.

Для обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.