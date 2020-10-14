Вашингтон, 14 октября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Гражданские районы в Нагорном Карабахе не должны быть мишенью войны, говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео от 14 октября.

Майк Помпео

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

Американский дипломат обратился с призывом к Азербайджану и Армении выполнять договорённость о гуманитарном перемирии и перестать «превращать в мишень гражданские районы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Степанакерт заявляет, что, несмотря на действующее с 10 октября 2020 г. перемирие, по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия.