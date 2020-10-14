Бишкек, 14 октября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится тогда, когда страна вернётся «в правовое поле», сообщила 14 октября журналистам пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.

Стамалиева

«Президент уйдёт в отставку после того, как вернёт страну в правовое поле, — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны».