Москва, 14 октября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Российские граждане должны получать больше информации о мерах поддержки их самих и экономики страны, предпринимаемых властями, заявил 14 октября на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции

Путин «Получше информировать, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать».

Глава государства пояснил, что большая информированность людей хорошо скажется на их экономической активности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин объявил о продлении в России программы льготной ипотеки при покупке жилья в новостройках.