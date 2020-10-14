Москва, 14 октября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила шаги, которые, по её мнению, будут способствовать росту инвестиционной активности в РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ»

"У нас появился большой класс розничных инвесторов. То есть граждане пошли на финансовый рынок. Это связано и с тем, что ставки по депозитам чуть-чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативы вложения своих средств, в том числе в фондовый рынок. И важно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывали в конечном счёте, трансформировались в инвестиции», — сказала она.

По её словам, в России необходимо развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, в сейчас Банк России обсуждает новые механизмы вместе с правительством.

Также в ЦБ также вносят изменения в регулирование для того, чтобы новые инвестиционные процессы поддерживать, «как это было по проектному финансированию, как это развивалось в жилищном строительстве, но также проектное финансирование для фабрики проектов ВЭБа».

Набиуллина отметила, что в ЦБ «готовы дальше этим заниматься».

«И тема на будущее — мы к ней также подступаем и обсуждаем с правительством, с ВЭБом — это проекты «зелёного» финансирования. У нас уже есть секция на Московской бирже, которая специально организует выпуски облигаций зелёных, и нам нужно обращать внимание на то, что происходит на внешних рынках, как они будут меняться под влиянием введения разных экологических требований, и свои инструменты и институты выстроить таким образом, чтобы дать возможности российским компаниям развивать такого рода проекты», — рассказала председатель ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина назвала направления деятельности ЦБ, уже способствовавшие росту инвестиций. Среди них — стабилизация цен и активизация рынка облигаций.