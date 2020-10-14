Красногорск, 14 октября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Заседания и другие мероприятия Московской областной думы с 15 октября начнут проводить в формате видеосвязи. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мособлдумы

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По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, такие меры были предприняты исходя из соображений безопасности.

«Несмотря на то, что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате ВКС. Помимо того, удалённо у нас работают и сотрудники пенсионного возраста, и страдающие хроническими заболеваниями», — заявил Брынцалов.

Также глава Мособлдумы отметил, что законодательное собрание будет работать в дистанционном формате до тех пор, пока ситуация с ростом новых случаев коронавируса не нормализуется.