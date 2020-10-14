Варшава, 14 октября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Правительство Польши анализирует предложение об организации работы торговых точек по воскресеньям по всей стране. Об этом 14 октября сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик в интервью для Wirtualna Polska.

Russian.news.cn Покупатели в магазине

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Дворчик указал, что инициаторы такого нововведения из «Польской крестьянской партии» мотивировали это тем, что организация работы магазинов по воскресеньям будет способствовать снижению их средней посещаемости в остальные дни. В настоящее время в Польше большая часть торговых точек и магазинов по воскресеньям не работают.

«Сейчас появляются разные предложения, связанные с облегчением ситуации в борьбе с пандемией. Мы анализируем все предложения, в том числе и от «Крестьянской партии», которая предложила установить работу магазинов по воскресеньям. В ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не можем исключить данное решение. Но оно должно быть лучше проанализировано», — отметил Дворчик.