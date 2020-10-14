Москва, 14 октября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления импорта продукции двух украинских предприятий в Россию. Об этом он заявил в ответ на предложение главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

«На прошлой неделе по вашему поручению я встречался с лидером политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям. В отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции [этих двух предприятий]», — сказал Мишустин.

По его словам, в случае поддержки данного предложения главой государства правительство подготовит соответствующие документы: «При этом будут соблюдены интересы наших производителей. Минпромторг РФ проработал принятие такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, как на наш жест отреагируют украинские коллеги».

В ответ на это Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению взаимодействия с Украиной: «Не мы вводили ограничения. Все действия с нашей стороны носят ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации были очень высокие у нас. Это приносило взаимную выгоду, приносило рабочие места. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте считать, что это первый шаг в этом направлении».