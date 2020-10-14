Москва, 14 октября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В 2020 году планируется собрать 125 млн тонн зерновых. Об этом 14 октября сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства РФ.

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«Мы рассчитываем, что урожай зерна превысит 125 млн тонн в чистом весе. В том числе пшеницы планируется не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года», — сказал он.

По его словам, планы по другим культурам следующие: сбор картофеля должен составить порядка 22 млн тонн, масличных — 21,5 млн тонн, ожидается рекордный урожай рапса — не менее 2,5 млн тонн. Урожай овощей превысит 14 млн тонн.