Петуховский район, Курганская область, 14 октября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Курганской области разразился скандал в связи с тем, что врачи Петуховской центральной больницы, где организован госпиталь для пациентов с COVID-19 на 20 коек, якобы просят медикаменты, средства защиты, продовольствие. Обращение опубликовала администрация Петуховского района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"В администрацию района поступает много вопросов от желающих помочь медикам Петуховской районной больницы в непростой период распространения коронавирусной инфекции. Сейчас Петуховская ЦРБ обеспечена всем необходимым для лечения больных с коронавирусом. Однако помощь благотворителей никогда не бывает лишней. В Курганской области есть очень хорошие примеры взаимовыручки, когда бизнес и жители оказывали врачам областного инфекционного госпиталя помощь.

Коллектив петуховского госпиталя готов принять любую помощь: СИЗы (щитки защитные лицевые, очки, перчатки, маски), продуктовые наборы для питания сотрудников, смена которых в «красной зоне» длится 12 часов, кислородные концентраторы, рециркуляторы воздуха» , — буквальная цитата обращения.

Данная информация прозвучала в некоторых средствах массовой информации со второго абзаца, и создалась плачевная картина — госпиталь для ковидных пациентов открыли, но не оснастили.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Петуховской ЦРБ Ирина Носкова, формулировка искреннего желания чиновников помочь оказалась неудачной.

«Мы ничего ни у кого не просили. У нас представители администрации района спросили, чем помочь. Ответили, что рады любой помощи в сложной эпидситуации», — пояснила Ирина Носкова.

По словам главного врача Петуховской районной больницы, ЦРБ обеспечена и кислородом, и рециркуляторами, и лекарственными препаратами, пациенты и медики не голодают, также проведены все госзакупки и сформированы запасы защитных средств и лекарств для пациентов.

Напомним, в Курганской области растёт число заражений коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки было выявлено 68 положительных тестов на коронавирус, три пациента с COVID-19 скончались.