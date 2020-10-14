Оренбург, 14 октября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по данным Росстата, в августе 2020 года умерли 2246 человек, что на 10,5% превышает прошлогодний показатель (2032 случая смерти). За январь — август 2020 года показатель смертности населения увеличился на 5,1%.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус. Оренбург

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От COVID-19 в регионе скончались 32 пациента. Еще у 20 человек коронавирусная инфекция не стала основной причиной летального исхода, однако оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений. Еще для 35 умерших, у которых был положительный результат теста на коронавирус, COVID-19 не стал основной причиной летального исхода и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Стоит отметить, согласно данным регионального оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, за август от COVID-19 умерли 30 человек: на 1 августа числилось 47 умерших пациентов, а на 1 сентября — 77.