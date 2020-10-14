Москва, 14 октября, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Россия не разделяет позиции Турции относительно военного решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

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"Мы не согласны с позицией Турции по Карабаху. Заявления о том, что допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. Увы, Турция это сделала и подтвердила, что будет поддерживать действия Азербайджана, включая военные», — сказал Лавров.

По его словам, российские дипломаты находятся в контакте с турецкими коллегами: «Мы отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование является единственным способом обеспечить устойчивое решение проблемы. Если не будет долговременного политического согласия, то решения, принятые военным путём, всё равно не продлятся долго».