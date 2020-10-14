Москва, 14 октября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Турция не является стратегическим союзником России, однако имеет партнёрские отношения с РФ на ряде направлений. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как стратегического союзника. Это партнёр на многих направлениях. Мы стараемся помогать урегулировать ливийский кризис, работаем в Сирии. Турция также отстаивает свои интересы. Много стран имеют в регионе свои интересы за пределами границ. Важно, чтобы они были транспарентными. Считаю, что в Сирии она была соблюдена», — сказал Лавров.

По его словам, президент Сирии Башар Асад и его правительство приняли и поддержали создание «астанинского формата»: «В этом смысле партнёрство РФ, Турции и Ирана позволило сократить влияние терроризма. Отдельная тема — восточный берег Евфрата, где американцы поощряют настроения сепаратизма у курдов. В Ливии мы тоже взаимодействуем с Турцией, причём не один раз».