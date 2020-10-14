Москва, 14 октября, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Задачей номер один для России должно быть не просто «перестать общаться с ЕС», но начать системно работать против него и заняться выдворением Евросоюза во всех его проявлениях из соседних с Россией стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 14 октября, комментируя высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Tomsk.gov.ru Флаги России и ЕС

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что еслиответственные за внешнюю политику на Западе«не понимают необходимости взаимоуважительного разговора», то Россия «должна просто на какое-то время перестать с ними общаться».

Сейчас в Москве не понимают, можно ли вести с Брюсселем «хотя бы какой-нибудь бизнес», отметил также министр. России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, мерить себяихаршином и оглядываться на их оценки, добавил Лавров.

«Понятно, что полного прекращения общения между Россией и Европейским союзом быть не может, но идею сведения его до минимума я бы поддержал. Мы, действительно, слишком долго «оглядывались» на Запад. Этот период поиска «стратегического партнёрства» и «общих пространств» с ЕС, взгляда снизу вверх на США нанес внешней политике нашей страны большой урон. На этой установке выросло не одно поколение российских политологов и внешнеполитических работников — тех, кто сегодня находится на важных позициях. Сейчас идёт их «переформатирование», и сказанное Сергеем Лавровым должно сработать на пользу этого дела.

В настоящее время Россия активно укрепляет свои позиции в других, нежели Западная Европа и США, регионах планеты. Запад с этим смириться не может и атакует пространство бывшего СССР, сферу приоритетных интересов нашей страны, в разных точках и с разных позиций. Вот это и должно стать для России задачей номер один: не просто «перестать общаться с ЕС», но начать системно работать против него, заняться выдворением Европейского союза во всех его проявлениях из соседних с Россией стран — бывших республик СССР.