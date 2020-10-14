Южно-Сахалинск, 14 октября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Строительство моста с материка на Сахалин будет стоить 600 млрд рублей, а предварительный срок реализации этого масштаба проекта составляет семь лет — с 2021 года по 2027.

Latitude Сахалин

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Как пишет РИА «Сахалин-Курилы», такие цифры обозначены в документах по предпроектным работам, которые внесли в государственную экспертизу. Помимо самого мостового перехода будет построено порядка 500 км подъездных путей на территории Хабаровского края и Сахалина.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко в прямом эфире на своей странице в Instagram заявил: «Мосту быть». Он отметил, что сроки и цена ещё будут меняться, но это реальный инвестиционный проект.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Предполагалось, что по мосту длиной 6 км пройдет железная дорога, проект должны были завершить к 2023 году. Этот проект министерство финансов предложило бизнесу, отмечая, что господдержка здесь не планируется.