Сегодня, 14 октября, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывает депутатам Госдумы о финансировании здравоохранения и борьбе с коронавирусной инфекцией. Парламентарии отмечают, что во многих регионах ситуация близка к критической: фиксируется острая нехватка койко-мест, медперсонала, лекарств, резко возросла нагрузка на первичное звено. От министра хотят услышать информацию о мерах в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Российское здравоохранение. Иван Шилов ИА REGNUM

09:22 Накануне в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы от КПРФ выступили с протокольным поручением комитету Госдумы по охране здоровья, парламентарии предложили профильному комитету запросить и обсудить информацию правительства о мерах в связи с ростом заболеваемости и ростом смертности от коронавируса. Предложение нашло поддержку комитета. Читайте также: Глава Минздрава расскажет депутатам Госдумы о новой борьбе с коронавирусом

09:45 В настоящее время в России развёрнуто 176 тыс. коек. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Читайте также: «Максимума пока не достигли» — Мурашко о нехватке коек во время эпидемии

09:49 Михаил Мурашко [duma. gov.ru]

09:50 По словам Мурашко, в настоящее время на аппаратах ИВЛ в России находятся 2356 пациентов с коронавирусом.

09:51 Общая эпидемиологическая ситуация на фоне коронавируса осложняется распространением острых респираторных инфекций и гриппа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами Госдумы. Читайте также: Мурашко рассказал о росте заболеваемости ОРВИ

09:52 Почти 66% больных коронавирусной инфекцией в России получают помощь в амбулаторных условиях. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом: Мурашко назвал долю госпитализированных тяжело больных COVID-19

09:58 Ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в России в перечень жизненно важных лекарств. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Читайте подробнее: Мурашко: препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно важных

09:59 На период пандемии регионам были направлены в общем 300 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами Госдумы. Читайте подробнее: Минздрав: за период пандемии регионы получили около 300 млрд рублей

10:01 Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России составляет 52 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей раньше приходился 41 случай на 100 тыс. населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 14 октября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. «Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения», — отметил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко: заболеваемость COVID-19 выросла на 26% за неделю

10:06 Ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в России в перечень жизненно важных лекарств. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом: Вакцинация против гриппа будет идти в течение трёх месяцев — Мурашко

10:08 Минздраву России известно, что ряд регионов не соблюдает приказ министерства о разделении пациентов на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. Читайте также: Минздрав в курсе несоблюдения в регионах требования разделения пациентов

10:09 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день остаётся крайне напряжённой. Об этом сегодня, 14 октября, в ходе заседания Госдумы РФ по охране здоровья заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в России

10:11 Глава Минздрава Михаил Мурашко сомневается, что мобилизация врачей, работающих в частных клиниках, найдет поддержку на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. Подробности в материале: Минздрав сомневается в необходимости мобилизации медиков из частных клиник

10:21 В России будут выпускаться сразу несколько вакцин против коронавируса, предназначенные для разных категорий пациентов. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Читайте также: Мурашко рассказал о прогрессе в разработке вакцин против коронавируса

10:22 Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о подготовке документов для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени с больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. Читайте подробнее: Мурашко рассказал о переходе на новую систему стимулирующих выплат медикам

10:28 Стимулирующие выплаты медицинским работникам в регионы перечисляются своевременно. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Читайте также: Сбоев в перечислении стимулирующих выплат для медработников нет — Мурашко

10:34 Граждане России выполняют не все меры предосторожности, предписанные для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Подробности в материале: Граждане плохо выполняют меры предосторожности — Мурашко о пандемии

11:27 В Государственной Думе duma.gov.ru

12:12 Михаил Мурашко [duma.gov.ru]

12:57 Напомним, что министр здравоохранения признал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.